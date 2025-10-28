Tarihiyle dünyaya ışık tutan İznik’te heyecan verici bir gelişme yaşandı. Papa 14. Leo’nun (ABD’li Kardinal Robert F. Prevost) 27 Kasım’da İznik’i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik başladı.

2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında bulunan Roma dönemine ait kalıntılar üzerinde İznik Müze Müdürlüğü’nün yürüttüğü kazılar hız kazandı.

Bu çalışmalar sonucunda, göl tabanında 400 metrekare büyüklüğünde dev bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Dev mozaik ilk kez görüntülendi

Ekiplerin büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü kazı ve temizlik çalışmalarında, alanın etrafı güvenlik çemberine alındı.

Polis ve zabıta ekipleri, bölgeye kimsenin yaklaşmaması için 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. İlk kez görüntülenen dev mozaik alanı, İHA kameralarıyla havadan kaydedildi. Uzmanlar, bu yapının İznik’in kraliçesi olarak bilinen Nicea’ya ait bir sarayın girişine ait olabileceğini değerlendiriyor.

“İznik için tarihi bir değer”

İznik Müze Müdürlüğü tarafından “kamusal alan” ilan edilen bölgede yürütülen kazılar hem yerel halkın hem de tarihçilerin ilgisini çekiyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkarıldı. İlçemize değerli bir eser kazandırıldı.

Bu mozaik hem İznik hem de dünya tarihi açısından çok özel çünkü farklı bir yapıya sahip olduğu söyleniyor. Çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.”

Arkeologlardan ‘saray kalıntısı’ değerlendirmesi

Kazılarda görev yapan arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de mimari açıdan benzersiz olduğunu vurguluyor. İlk bulgular, yapının bir saray girişini süsleyen detaylı bir yer mozaiği olabileceği yönünde.

Roma dönemine tarihlenen mozaikte kullanılan taş işçiliği ve motifler, dönemin zenginliğini ve İznik’in tarih boyunca sahip olduğu kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Papa Leo’nun ziyaretiyle dünya gündeminde

Papa Fransuva’nın 21 Nisan 2025’te vefatının ardından Papalığa seçilen 14. Leo, göreve gelir gelmez İznik’i ziyaret edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama, hem dini hem de arkeolojik açıdan tarihi kenti yeniden dünya gündemine taşıdı.

Papa’nın ziyaretiyle birlikte, İznik’in sadece inanç turizmi açısından değil, arkeolojik miras bakımından da uluslararası ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.