Son Mühür/ Beste Temel- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, kamuoyuna yaptığı son değerlendirmelerde, geçmiş aylarda Anıtkabir’de çocuklarla çekilmiş bir fotoğraf karesini merkeze alarak Cumhuriyet’in geleceği üzerine çarpıcı mesajlar verdi. Erdağ, söz konusu fotoğrafın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerinin çocukların bilincinde ne denli güçlü ve güncel bir karşılığa sahip olduğunu somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti. Bu tür görsellerin, ulusal değerlerin aktarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Cumhuriyet en değerli mirasımız

Genel Örgütlenme Sekreteri Erdağ, yaptığı kapsamlı açıklamada, Cumhuriyet rejiminin sadece tarihsel bir olaydan ibaret olmadığını, aksine gelecek kuşaklara aktarılacak en kıymetli miras olduğunu kuvvetle vurguladı. Açıklamasında, "Fotoğraftaki o masum ve merak dolu çocuk bakışları, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesini oluşturan özgür düşünce, eşit vatandaşlık hakları ve demokrasiye olan sarsılmaz inancın nesiller boyu devam ettiğinin en açık kanıtıdır," ifadelerini kullandı. Bu anlık görselin, ülkenin demokratik kazanımlarının sürekliliği için ne kadar hayati bir simge teşkil ettiğini belirtti.

Gelecek nesillere aktarım sorumluluğu

Erdağ, bu fotoğrafın, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin ve inkılaplarının genç dimağlara aktarılmasındaki somut bir gösterge niteliği taşıdığını belirterek, sendika olarak bu konuya verdikleri önemin altını çizdi. "Yarının Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızdır. Onlara devredeceğimiz en temel değerler zinciri; hürriyet, eşitlik ve adalettir." diyen Erdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, ebeveynlere ve eğitimcilere düşen en büyük görevin, Atatürk'ün "En büyük mirasım" olarak işaret ettiği bu ruhu çocuklara aktarmak olduğunu sözlerine ekledi. Bu sorumluluğun, sadece anma günlerinde değil, hayatın her anında sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Anıtkabir'in canlı ruhunun yansıması

Anıtkabir’in taşıdığı manevi ve tarihi öneme de değinen Devrim Onur Erdağ, "Bu tür anlar, her Türk bayrağının gururla dalgalandığı her yerde ve her çocuğun içten gülüşünde, Cumhuriyet idealinin ne kadar canlı ve dipdiri olduğunu kanıtlar niteliktedir," şeklinde konuştu. ERDAĞ, gelecek nesillerin sorgulayan, bilinçli, özgür ve eşit bireyler olarak yetiştirilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini korumanın anahtarı olduğunu ifade etti. Sonuç olarak, bu değerli hatıra fotoğrafının, Cumhuriyet'in yaşayan ve yaşatılması gereken bir değer olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, sözlerini, "Cumhuriyetin meşalesi, çocukların gözlerindeki aydınlıkta yeniden tutuşuyor," diyerek bitirdi. Bu merak, umut ve özgürlük arayışının, herkese bu değerleri koruma ve sonraki nesillere güvenle taşıma yükümlülüğünü hatırlattığını ekledi. Erdağ, tüm Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla andıklarını ifade etti.