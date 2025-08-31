Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, pazar günkü geleneksel duasını Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi. Duanın ardından yaptığı konuşmada Papa, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaş, şiddet ve trajedilere dikkat çekti.

“Ukrayna’da silahlar susmalı”

Papa 14’üncü Leo, konuşmasının önemli bir bölümünü Ukrayna’daki savaşa ayırdı. Savaşın ölüm ve yıkımı artırarak sürdürdüğünü vurgulayan Papa, uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu:

“Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir.”

ABD’deki okul saldırısına tepki

Papa, ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos’ta bir okulda tören sırasında düzenlenen silahlı saldırıya da değindi. Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua ettiklerini söyleyen Papa, bu trajediyi küresel bir sorunla ilişkilendirdi:

“Okuldaki saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı’ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim.”

Göçmen faciası gündeminde

Papa 14’üncü Leo, konuşmasında Afrika kıyılarında yaşanan bir başka trajediye de değindi. Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin alabora olduğunu hatırlatan Papa, olayın büyüklüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ölümcül trajedi, dünyanın dört bir yanında her gün tekrarlanıyor. 69 göçmenin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bu tür olayların artık insanlığın gündeminden silinmesi için küresel dayanışmaya ihtiyaç var.”

Barış ve kardeşlik çağrısı

Papa’nın konuşması, yalnızca belirli olaylara değil, dünya genelinde devam eden şiddet ve savaşlara dikkat çekmesi bakımından da önem taşıdı. Papa, barışın yalnızca siyasi otoritelerin değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Silahların mantığından vazgeçmenin zamanı geldi. İnsanlığın ortak geleceği için kardeşlik, adalet ve barış sesleri yükselmelidir.”