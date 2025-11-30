Son Mühür- Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi, oğlunun anısının kendisini Papa ile buluşturduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Mattia Ahmet için geldim. Ahmet bunu da yaptı; Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Türkiye ziyareti kapsamında Papa hazretleriyle bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden oğlumuz Mattia Ahmet’i ve ailemizi kutsamasını istedim.”

Minguzzi, oğlunun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu vurguladı.

Barış ve kardeşlik çağrısı

İtalyan şef, Papa 14’üncü Leo’dan yürüttükleri barış ve kardeşlik misyonu için destek istediğini ifade etti:

“Ayrıca kardeşlik misyonumuz için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin insanların hayatında iyiliğe dönüşmesi için çalışıyoruz. Papa hazretlerine, Mattia Ahmet’in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu nedenle inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini söyledim.”

Minguzzi, kabul edildiği için derin bir şükran duyduğunu belirterek, “Beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“İki hafta önce mektup yazmıştım”

Görüşmenin kendisi için çok özel olduğunu anlatan Andrea Minguzzi, Papa ile buluşmanın iki hafta önce yazdığı mektubun ardından gerçekleştiğini belirtti:

“İki hafta önce mektup yazmıştım. Bugün bizi kabul etti. Barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. O da bizim için dua ediyor. Bu, isteyebileceğimiz en güzel şeydi. Ondan başka bir şey talep etmedim.”