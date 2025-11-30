Son Mühür- Dünya insansız hava aracı pazarının tartışmasız lideri konumuna yükselen Baykar'dan gururlandıran bir başarı daha geldi.

Sektörün tüm ezberlerini bozarak yeni bir doktrin inşa edecek hamleyle, dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı havadan havaya füze atışı ile görüş ötesi bir hedefi tam isabetle vurdu.

Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin zirveye taşıdığı Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kzılelma, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen testle dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrilmesine neden oldu.

Hedefi tam isabetle vurdu...



ASELSAN'ın MURAD AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE'nin GÖKDOĞAN görüş ötesi (BVR - Beyond Visual Range) hava-hava füzesiyle bir jet motorlu hava hedefi tam isabetle vuruldu. Bu, dünyada bir insansız savaş uçağının radar güdümlü havadan havaya füze kullanarak gerçek bir hava hedefini başarıyla imha ettiği ilk test olarak havacılık tarihine geçti.

Baykar şirketi hak edilmiş bir gururu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa süre içinde yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.



CHP'den ezberleri bozan hamle...



Olası bir CHP iktidarında savunma sanayisine gereken önemin verilmeyeceği ezberini bozan isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu oldu.



Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Baykar'ın paylaşımına göndermede bulunarak, ''Büyük başarı, önemli kabiliyet'' sözleriyle gelişmeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.