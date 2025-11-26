Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Türkiye'de olacak. İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü nedeniyle 27-30 Kasım'da Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin yankıları sürerken, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Lozan Antlaşması'nı delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır!"

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Papa 14. Leo İznik Konsili' in yıl dönümü bahanesiyle gösteri ve ayin düzenlemek üzere yanına Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da alarak yarın İznik'e geliyor ve bunun Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti olacağı da özellikle duyuruluyor. Bu ziyaret ve gösterinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un "Ekümeniklik" iddiasını güçlendirmek ve Lozan Antlaşmasını delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır.

Büyük Atatürk 100 yıl önce böyle bir ziyaret ve gösteriye izin vermemişti. Hal bu iken, iktidarın bu ziyarete izin vermesi de, siyaset kurumunun tepkisizliği de anlaşılır gibi değildir, kabul edilemez.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinci ile davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.