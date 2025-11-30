Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe tüketici haklarını korumak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri hizmet sunan işletmelerin, tüketicilerden zorunlu servis, masa ücreti veya farklı isimler altında ilave ücret talep etmesini engelleyecek yeni kurallar yürürlüğe konulacak. Mevcut durumda işletmeler, bu tür ek ücretleri tarife ve fiyat listelerinde göstererek talep edebiliyordu.

Fiyat etiketi yönetmeliği değişiyor: Ek ücretlere son

Bakanlık, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılması planlanan değişiklikle, işletmelerin müşterilerinden yeme-içme bedeli dışında otomatik olarak ek ücret almasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Tüketiciler, bu yeni düzenleme sayesinde yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin karşılığını ödeyecek. Hizmet bedeli, servis ücreti veya masraf gibi isimlerle zorunlu tahsilatlar sona erecek.

Bahşiş dışında gönüllülük esası kalkıyor

Yapılan değişiklikle birlikte, tüketiciler yiyecek ve içecek ücreti haricinde yalnızca "bahşiş" gibi tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi rızalarıyla ilave ödeme yapabilecekler. Böylece hizmet kalitesinin zorunlu ücretlerle değil, müşteri memnuniyetiyle ödüllendirilmesi teşvik edilecek.

Menülerde ek ücret ibareleri kaldırılıyor

Yönetmelik değişikliği, yiyecek içecek hizmeti sunan tüm işletmelere önemli bir yükümlülük getiriyor. Buna göre; lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yerler, ürünlere ait menü ve fiyat listelerinde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine dair hiçbir ibareye yer veremeyecek.

Tüketici karşılaştırması kolaylaşıyor

İşletmelerin tarife ve fiyat listelerinde yalnızca ürünlere ait net fiyat bilgisine yer vermesi zorunluluğu, piyasada şeffaflığı artıracak. Tüketiciler, bu sayede farklı işletmeler arasındaki fiyat karşılaştırmasını daha açık ve anlaşılır bir şekilde yapabilecekler. Ticaret Bakanlığı, bu adım ile birlikte tüketicilerin fiyat tercihlerinde yanıltılmalarını önlemeyi ve daha bilinçli tüketim kararları almasını sağlamayı amaçlıyor.