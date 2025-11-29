Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul’daki temaslarının ardından bugün Bursa’nın İznik ilçesine geçti.

Papa, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törene katılarak tarihi buluşmada yer aldı.

Minguzzi ailesiyle özel kabul gerçekleştirilecek

Papa 14. Leo’nun Türkiye programındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle yapacağı özel görüşme oldu.

Pazar günü gerçekleşeceği belirtilen kabulün, Papa’nın resmi programında “yüksek düzeyde özel nitelikli” bir görüşme olarak yer aldığı öğrenildi.

Anne Yasemin Minguzzi sosyal medyadan duyurdu

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Anne Minguzzi paylaşımında, görüşmenin protokoldeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir.”

Görüşmenin içeriği merak konusu

Papa’nın Minguzzi ailesiyle yapacağı özel kabulün içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından aileye destek ve dayanışma nitelikli bir ziyaret olacağı değerlendiriliyor.