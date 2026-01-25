Son Mühür - Şişli’de bir çöp konteynerinde başı kesilmiş halde kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından cenaze aracıyla naaş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın akşam saat 20.00 civarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, çöpte malzeme toplayan Okan Ç., arama yaptığı sırada eline gelen sıcaklığı fark etti. Siyah poşeti açtığında kadın cesediyle karşılaşan şahıs durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilirken, çevrede geniş çaplı çalışma yapıldı.

Cesedin kimliği belli oldu

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yapılan parmak izi incelemesinde, cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’ya ait olduğu belirlendi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, cesedin bulunduğu noktaya iki sokak mesafedeki Bozkurt Caddesi’nde, bir çöp konteyneri yanında bulunan iki valizde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen delillere ulaşıldı. Cadde üzerinde yapılan incelemenin ardından ele geçirilen materyaller olay yeri inceleme aracına alındı.

Adli tıpa götürüldü

Geniş kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından bölgeye cenaze aracı çağrıldı. Aracın gelmesiyle birlikte cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, olayın meydana geldiği sokakta belediye ekipleri tarafından yıkama çalışması yapılarak temizlik sağlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Poşetin içinde kanlar içinde...

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’nın cansız bedenini, bölgede çöpten eşya toplayan O.Ç. buldu. O.Ç., sokak girişindeki belediyeye ait konteynerde arama yaptıktan sonra Kuyulubağ Sokak’taki başka bir konteynere yöneldiğini, burada siyah bir poşeti açtığında eline sıcak bir şey geldiğini fark ettiğini ve poşetin içinde kanlar içerisindeki cesetle karşılaştığını ifade etti. Durumu bildirmek için Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran O.Ç.’nin ifadesinin ardından, olay yeri polis ekiplerince şerit çekilerek güvenlik çemberine alındı.

Şüpheliler belli oldu

Genç kadının cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede, sırtında dört kesi bulunduğu, başı ve bacaklarının gövdeden ayrıldığı belirlendi. Sözcü Gazetesi’nden Muratcan Altuntoprak’ın aktardığı bilgilere göre, saat 19.00 civarında sokakta bulunan bir görgü tanığı, iki sakallı erkek şüpheliyi çöp konteyneri önünde valizle beklerken gördüğünü söyledi. Kadının siyah sweatshirt ve siyah iç çamaşırı giyili olduğu, ayrıca çarşafa sarılmış halde bulunduğu da tespit edildi.