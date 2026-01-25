Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi İran mı olacak sorusu, USS Abraham Lincoln Uçak gemisi liderliğindeki saldırı grubunun bölgeye gelmesinin ardından yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı.

İsrail'in Haziran ayındaki On İki Gün Savaşı'nda İran'ı bombalamak için harcadığı mühimmatın beş katı silah gücü olduğu belirtilen gemiler, son dönemde gösterilerle sarsılan İran'ı mı hedef alacak sorusu önümüzdeki günlerin en çok tartışılacak sorusu olmaya aday görünüyor.

Balistik füze kapasitesi...

İran konusunda en önemli uzmanlardan biri olan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Araştırmacısı Oral Toğa, İran'ın olası bir saldırı ihtimaline karşı hazır olduğuna dikkat çekti.

Toğa,

''1- İran'ın her geçen gün balistik füze kapasitesini yükseltmesi ve hazırlıklarına devam etmesi

2- Son protestolarla birlikte masum insanların arasına karıştırılarak sokağa sürülen silahlı grupların İran istihbaratınca teşhisi ve olay örüntüsünün tespiti'' hatırlatmasında bulunarak,

''Bu iki konu İsrail için zamanla yarış anlamına geliyor. Ya aylarca yıllarca uğraşarak kurduğu ağların İran güvenlik birimlerince patlatılmasını izleyecekler ya da yardıma gelecekler. Nitekim Trump'ın geçtiğimiz haftaki acelesinin de bundan olduğunu düşünüyorum.

Konu masumlar olsaydı Gazze'de 70 bin insan ölürken de benzer bir tutum takınılırdı. Konu otoriter rejimlerse şayet dünyadaki tek otoriter ve anti-Amerikan rejim İran'da değil.

Özetle İsrailliler protestolara hazırlıksız yakalandılar ama şu aşamada işi ileri taşımak ve 12 günlük çatışmada aktif edemedikleri grupları aktif edebilmişken devamını getirmek istiyorlar. Netanyahu'nun ağzında iki aydır balistik füze meselesinin dönmesi de keza yukarıda saydığım sebeplerden'' ifadelerini kullandı.

İran'da gösterilerde binlerle ifade edilen can kayıplarına dikkat çeken Toğa,

''İlginç bir tesadüf diyelim biz buna ancak çatışmaların en şiddetli yaşandığı Batı İran'daki yerler aynı zamanda İran'ın balistik füze silolarının bulunduğu bölgelerle örtüşmekte'' hatırlatmasında bulundu.



ABD'de Neocon yanılgısı var...



''Gördüğüm kadarıyla ABD'de eskilerden kalma bir Neocon yanılgısı var: "Diktatörlükler kırılgandır, bir itince yıkılır". Buna bağlı olarak "İran da merkezden çökertilirse halk ve silahlı gruplar gerekeni yapar" gibi bir mantık işletiliyor diyen Oral Toğa,

''Oysa İran, İran-Irak savaşından beri yumurtaların hiçbirini aynı sepete koymadı.

Ülkede ne DMO homojen ne istihbarat homojen ne siyasi çıkar grupları homojen ne ekonomik çıkar grupları homojen hiçbir şey homojen değil.

Öyle olsaydı Haziran'da 30'dan fazla komutanın öldüğü bir yerde bütün her şey dağılır giderdi. Sarallah Karargahı dahil olmak üzere bütün iç güvenlik unsurları vuruldu yine de yaprak kımıldamadı.

Yine aynı sebepten dolayı İran'da askeri darbe olasılığı görmüyorum. Bir grup sivrilse diğer gruplar onu indirir. Yedi aydır İran iç güvenlik yapılanması zaten bu senaryolara çalışıyor.

İran işi topyekun bir savaşa dökeceğini resmi olarak deklare etti.

Gerçek bir kaos yaşanır...



Bu gerçekleşir mi bilmem. Ama olur da gerçekleşirse, bütün Körfez'in ve Hürmüz'ün de içine gireceği bir kaos anlamına gelebilir.

Binlerce mayının körfeze döşendiği; ABD üslerinin saldırıya uğradığı;

Nur, Kadir, Halic-i Fars gibi anti-gemi füzelerin de oyuna dahil olduğu bir senaryoya dönüşebilir. İran, savunma hattı sadece balistik füzelerden ibaret değil. Çin'den SİDA konusunda da baya destek aldı vaktinde.

Tahran, Trump'ın tabiriyle çok ağır bombalanabilir.

Ancak bu yine de bir çözülme getirmez. Çünkü Velayet-i Fakih meselesi ne Saddam'ın sistemi gibi ne de Kaddafi'nin sistemi gibi. Sistemin çok başka dinamikleri var.

Sistem çok parçalı ve yedekli. İsrail'in uygulamayı pek sevdiği(!) dekapitasyon konsepti burada işlemeyebilir.

Stratejik körlük var...



İran'da gelecekte iç siyasette olaylar ne yöne akar bilemem ancak ABD ve İsrail cephesinde ciddi bir stratejik körlük yaşandığını düşünüyorum. İran'ın jeopolitik gerçekliği görülmüyor. Sadece kendi kapasitelerine dayanarak plan yaptıklarını düşünüyorum.

Dünya 1990'ların dünyası değil. Uçaklarla ve dronlarla yapılabileceklerin bir sınırı var artık. Özellikle İran gibi ülkelerde'' mesajı verdi.

