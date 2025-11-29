Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır’dan Rusya’ya boş olarak seyreden “KAIROS” isimli tankerde meydana gelen yangın ve Karadeniz’de insansız deniz araçları (İDA) tarafından hedef alınan “VIRAT” isimli geminin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, tankerde yaşanan patlama sonucunda yangın çıktı. Gemide bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek Şile Kovanağzı iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tahliye sonrasında KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi, gece boyunca yangına müdahale etti. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı alanlarda ise söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından, inceleme için çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibinin bölgede hazır beklediği ifade edildi.

VIRAT gemisi ikinci İDA saldırısına uğradı

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’in yaklaşık 35 mil açığında seyreden “VIRAT” isimli gemiye yönelik ikinci İDA saldırısı bilgisi paylaşıldı. Daha önce de insansız deniz araçlarıyla hedef alınan gemiye, bu sabah yeniden saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonrası geminin sancak bordasında küçük çaplı su kesimi hasarı oluştuğu, ancak gemide yangın olmadığı kaydedildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir kurtarma talebinde bulunulmadığı ve kurtarma ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle gemiden uzak mesafede beklediği bildirildi. Geminin stabil durumda olduğu da açıklamada vurgulandı.