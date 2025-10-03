Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, uluslararası girişimcilik platformu Slush’ın İstanbul’da düzenlediği Slush’D etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Yerel girişimciler ile küresel yatırımcıları bir araya getiren bu etkinliğin Türkiye ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dağlıoğlu, ülkenin girişimcilik alanındaki baş döndürücü dönüşümüne dikkat çekti.

Genç yetenekler ve dijital altyapı: Türkiye'nin güçlü yönleri

Başkan Dağlıoğlu, Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini destekleyen güçlü yönleri sıraladı. Ülkenin genç ve büyük nüfusunun yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmek için elverişli bir test ortamı sağladığını belirtti. Dağlıoğlu, uluslararası endekslerde üst sıralarda yer alan güçlü bankacılık sektörü ve sağlam dijital altyapının birçok teknoloji şirketinin ülkede büyümesine olanak tanıdığını dile getirdi. Özellikle gençlerin teknoloji ve bilişim bölümlerine gösterdiği yoğun ilginin, girişimcilik kültürünün gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Dağlıoğlu, son aylarda ülkeye giriş yapan büyük teknoloji markalarının bu dönüşümün en önemli göstergelerinden biri olduğunu, ancak daha fazla teknoloji şirketini Türkiye’de görmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Erken aşama yatırımlarda dev sıçrama: 10 katlık artış

Türkiye girişimcilik ekosisteminin son yıllarda hızla büyüdüğünü ve yatırım rakamlarında ciddi bir sıçrama yaşandığını belirten Dağlıoğlu, çarpıcı istatistikler paylaştı. 2010 ile 2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yıllık ortalama yatırım miktarının 100 milyon dolar civarında seyrettiğini hatırlatan Dağlıoğlu, pandemi sonrasında bu rakamın 1 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Bu on katlık büyük değişimin ardında, ekosistemin tüm paydaşlarının sayısındaki artışa işaret etti. On beş yıl öncesinde sayısı oldukça sınırlı olan hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve risk sermayesi fonlarının artık devasa bir büyüklüğe ulaştığını ve bu aktörlerin tek bir grafikte bile gösterilmesinin zorlaştığını ifade etti.

Türkiye Bölgesel teknoloji merkezi konumunda

Dağlıoğlu, artan bu yatırımların, Türkiye’nin sadece girişimcilik alanında değil, aynı zamanda imalat, hizmet, Ar-Ge ve lojistik gibi kilit sektörlerde de bölgesel bir merkez haline geldiğini gösterdiğini vurguladı. Bu başarılı yükselişte kamu ve özel üniversitelerdeki akademik çalışmaların ve gençlerin teknik alanlara olan yüksek talebinin büyük payı olduğunu belirterek, Türkiye’nin artık start-up ekosistemi açısından da bölgesel bir merkez konumuna ulaştığının altını çizdi. Başkan, bu başarının tüm paydaşların ortak katkısıyla gerçekleştiğini belirterek sözlerini tamamladı.