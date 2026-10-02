Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri ile BESYO programlarında eğitim alma hedefiyle tercihlerini ileten binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen merkezi yerleştirme sürecinde tercih ekranının kapanmasıyla birlikte gözler ilan edilecek nihai yerleştirme listesine çevrildi.

2026 ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takvimine göre 2026-ÖZYES tercih işlemleri, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla resmen noktalandı. Tercih bildirimlerinin sona ermesinin ardından başlayan değerlendirme süreci devam ediyor ve sonuçlar henüz adayların erişimine açılmadı. Kurumun puanlama ve yerleştirme kontrollerini tamamlamasının ardından, merakla beklenen sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Merkezi yerleştirme işlemlerine dair sonuç duyurusu yapıldığı anda adaylar sisteme dijital ortamdan erişebilecek. Belge ya da posta yoluyla herhangi bir sonuç bildirimi yapılmayacak olup süreç şu adımlarla takip edilecek:

Adaylar, ÖSYM'nin resmi işlem portalı olan [https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr) internet adresine giriş yapacak.

Açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve bireysel aday şifresiyle kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

Giriş işleminin ardından ilgili sınav başlığı seçilerek hangi üniversite ve programa yerleşildiği anında görüntülenebilecek.

SPOR BİLİMLERİ PROGRAMLARI İÇİN ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖZYES kapsamında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı elde eden öğrencilerin üniversite kayıt takvimi, yerleştirme neticelerinin açıklanmasıyla birlikte resmiyet kazanacak. İlgili fakülte ve yüksekokullara yerleşen adayların şahsen ya da elektronik ortamda kayıt yaptıracakları tarihler, ÖSYM'nin yayımlayacağı sonuç kılavuzuyla eş zamanlı şekilde netleşecek.