Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyhan Öksüz hayatı ve kimliğiyle gündeme gelirken, 30 Eylül akşamı yaşanan silahlı kavgada oğlunun üç kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Alacak verecek krizinden çıkan pusunun ardından polis düğmeye bastı ve saldırganı yakalayarak cezaevine gönderdi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ekran başındakiler fenomen kayınvalidenin geçmişini mercek altına aldı. Tecrübeli aşçı Beyhan Öksüz, renkli tavırları ve lezzetli tabaklarıyla tanınıyordu.

Kadıköy sokaklarında yaşanan silahlı saldırının perde arkası

Olay Kadıköy sokaklarında akşam saatlerinde patlak verdi. İki taraf arasındaki husumet çatışmaya dönüştü ve açılan ateş sonucu Öksüz'ün oğlu yere yığıldı. Sağlık ekipleri yaralıyı acil servise kaldırdı.

Kişisel bilgi Detay Yaşı 58 Memleketi Amasya Mesleği Profesyonel aşçı Partneri Gelini Yeşim Öksüz

Polis kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanedeki gencin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyhan Öksüz, aslen Amasyalı olan, 58 yaşında ve profesyonel aşçılık geçmişi bulunan tecrübeli bir yarışmacı sayılıyor. 1966 doğumlu olan Öksüz, 34 yıllık evliliğinde iki evlat büyüttü ve bir torun sahibi oldu. Yöresel lezzetlerdeki ustalığıyla geniş hayran kitlesi kazandı.

Stüdyo buz kesti. Haberi alan Öksüz, gelini Yeşim ile birlikte hastaneye koştu. Sevenleri sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Ekran macerasında altın rekortmeni kayınvalide

Yarışmaya damga vuran kayınvalide, geliniyle yakaladığı uyumla çok sayıda çeyrek altın ve bilezik kazandı. Mutfaktaki açık sözlü tavırlarıyla stüdyo rekabetini sürekli canlı tuttu.

Program ekibi aileye acil şifalar diledi. Yaşanan olayın ardından ikilinin yarışmaya ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı.