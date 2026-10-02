Otomatik vitesli araçlarda yokuş aşağı inerken vitesi N yani boş konumuna almak, sürücülerin sık yaptığı hatalar arasında yer alıyor. Yakıt tasarrufu sağladığı düşünülen bu yöntem, tam tersine aracın kontrolünü zorlaştırıyor ve fren sistemine daha fazla yük bindiriyor.

Motor freni devreden çıkıyor

Araç D konumunda ilerlerken motor ile tekerlekler arasındaki bağlantı sürer. Vites N konumuna getirildiğinde ise bu bağlantı kesilir ve motor freni devreden çıkar.

Özellikle uzun ve dik inişlerde aracın hızını düşürmek için sürekli fren pedalına basmak gerekir. Bu durum disk ve balataların aşırı ısınmasına, fren performansının düşmesine ve durma mesafesinin uzamasına neden olur.

N konumu yakıt tasarrufu sağlamıyor

Modern enjeksiyonlu araçlarda gaz pedalı bırakıldığında motor yönetim sistemi yakıt akışını keser veya minimum seviyeye indirir. Bu nedenle yokuş aşağı inerken vitesi boşa almak beklenen yakıt tasarrufunu sağlamaz.

Üstelik motor freninden vazgeçilmesi nedeniyle aracın kontrolü büyük ölçüde fren sistemine kalır.

Otomatik viteste başka hatalar da masraf çıkarıyor

Otomatik araçlarda iki ayağın aynı anda kullanılması, sert ve ani hızlanmalar ile su birikintilerine dikkatsiz şekilde girilmesi de şanzıman sistemini zorlar.

Şanzıman sıvısı ise parçaların yağlanması, soğutulması ve hidrolik basıncın korunmasında önemli görev üstlenir. Bu nedenle üreticinin belirlediği bakım ve sıvı değişim aralıklarının aksatılmaması gerekir.

Kısacası yokuş aşağı inerken vitesi D konumunda tutmak, hem motor freninden yararlanılmasını sağlar hem de fren sistemine binen yükü azaltır.