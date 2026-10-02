Orionid meteor yağmuru izleme takvimi astronomi tutkunları tarafından heyecanla karşılanırken, gökbilimciler yılın en hızlı meteor geçişlerinden birine şahitlik edileceğini vurguluyor. Saniyede 66 kilometre hızla atmosfere dalan parçacıklar arkalarında saniyelerce sönmeyen ışık koridorları bırakıyor. Meraklı bakışlar geceye çevriliyor.

Şehirlerin gürültüsünden ve yapay aydınlatmalarından kaçan doğaseverler, ekim ayının serin gecelerinde bu kozmik şöleni çıplak gözle takip etmeye hazırlanıyor. Gökyüzü meraklıları şimdiden çadırlarını ve kamp sandalyelerini hazırlıyor.

Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Orionid meteor yağmuru 21 Ekim gecesini 22 Ekim sabahına bağlayan saatlerde zirve noktasına ulaşacak. Aslında 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında aktif kalan bu gök taşı yağmuru, en yoğun akışını belirtilen gece sergileyecek.

Zirve gecesinde saatte ortalama 15 ila 20 arasında meteor kayması bekleniyor. Bu kozmik parçalar yanarken geride bıraktığı parıltıyla sonbaharın en berrak gökyüzü manzaralarını sunacak.

Zirve saatleri ve gökyüzü koşulları

Gök taşlarını yakalamak isteyenler için en verimli pencere gece yarısından sonra açılıyor. Zirve gecesi sabaha karşı saat 03.00 ile gün doğumuna kadar uzanan zaman dilimi, gökyüzünün en elverişli anı olarak hesaplanıyor.

Özellik Gözlem Bilgisi Zirve tarihi 21-22 Ekim gecesi En iyi saat 03.00 ile şafak vakti Beklenen sayı Saatte 15-20 meteor Gerekli ekipman Ekipmansız çıplak göz

Ayın batışıyla birlikte karanlığa gömülen gökyüzü, daha sönük kaymaları bile seçilebilir kılıyor. Şafak öncesi vakitler hem karanlık hem de atmosferik dinginlik açısından en elverişli fırsatı veriyor.

En iyi izleme noktaları ve yöntemleri

Meteorları takip etmek amacıyla teleskop veya dürbün gibi optik araçlar kullanmak gerekmiyor. Geniş bir görüş açısı gerektiren bu seyirde, gözlerin karanlığa tam uyum sağlayabilmesi için ekrandan ve yapay ışıktan en az yarım saat uzak durulması tavsiye ediliyor.

Yüzü Avcı takımyıldızının yükseldiği güneydoğu ufkuna çevirmek yeterli görülse de meteorlar göğün dört bir yanından aniden parlayabiliyor. Işık kirliliğinden uzak yaylalar, açık sahalar ve kıyı şeritleri en net görüntüyü vadediyor.