Ev yapımı turşularda kavanoz açıldığında yüzeyde beyaz veya açık renkli bir tabakayla karşılaşılır. Bu görüntü çoğu zaman turşunun bozulduğu düşüncesini doğurur. Ancak tabakanın yapısı burada belirleyici olur.

İnce ve düz tabaka ile küfü ayırmak gerekiyor

Salamuranın üzerinde oluşan düz, ince ve pamuksu olmayan beyaz katman, fermantasyon sırasında oksijenle temas sonucu ortaya çıkan maya birikimi olabilir.

Ancak görüntü tüylü, kabarık, kadifemsi veya gri-yeşil tonlardaysa durum değişir. Bu görünüm küflenmeye işaret eder. Böyle bir durumda yalnızca üst kısmı temizleyip kalan turşuyu tüketmek güvenli değildir.

Sebzelerin suyun altında kalması önemli

Turşudaki sebzelerin salamuranın üzerine çıkması havayla teması artırır. Bu da yüzeyde istenmeyen oluşumları hızlandırır. Sebzelerin kavanoza sıkı yerleştirilmesi ve tamamen salamuranın altında tutulması gerekir.

Koku ve kıvam da ipucu verir

Tuz ve asit dengesi turşunun dayanıklılığında önemli rol oynar. Kavanozun sık açılması da içeriye hava girmesine yol açar. Bu nedenle turşunun serin ve ışık almayan yerde saklanması gerekir.

Şüpheli koku, aşırı yumuşama, tüylü küf veya kapağa kadar ulaşan küf izleri varsa tadına bakılmadan ürünün atılması gerekir.