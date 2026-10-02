Görünüşü sert kabuklu cevizi andıran sabun cevizi, farklı kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Gıda olarak tüketilmeyen meyvenin kabukları, suyla temas ettiğinde doğal temizleyici özelliğini ortaya çıkarıyor.

Cevize benziyor ancak yenilmiyor

Sabun cevizi bir gıda ürünü değil. Meyvenin asıl değerli kısmını kabukları oluşturuyor. Kabuklarda bulunan “saponin” adlı doğal bileşen, suyla temas ettiğinde çözünerek köpürme ve yağ çözme etkisi gösteriyor.

Suyla buluşunca köpürmeye başlıyor

Kabuklar suya girdiğinde, ısındığında veya çalkalandığında saponin açığa çıkıyor. Bu nedenle sabun cevizi çamaşır temizliğinin yanı sıra şampuan, vücut solüsyonu ve cilt bakım ürünlerinde ham madde olarak kullanılıyor.

Türkiye’de de hasat ediliyor

Daha çok Nepal ve Hindistan gibi ülkelerde yetişen sabun cevizi uzun süre Türkiye’ye ithal edildi. 2018’den itibaren yapılan deneme dikimlerinin ardından Sapindus Mukorossi türü Türkiye’de de yetiştirilmeye başlandı. Adana ve Karadeniz’de dikilen ağaçlardan yerli ürün alınıyor.

Bir kez dikiliyor, 90 yıl meyve veriyor

Yaklaşık 25 metre boya ulaşan sabun ağacının en dikkat çekici özelliği ise uzun ömrü. Ağaç dikildikten sonra yaklaşık 90 yıl boyunca meyve veriyor. Bu özelliği sabun cevizini uzun vadeli tarımsal üretim açısından da farklı bir noktaya taşıyor.