Geçtiğimiz aylarda İzmir'de kliniğinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin hakkındaki soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi sonucunda Çelik’in yüksek dozda propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ortaya çıkan videolar, gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimat doğrultusunda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

1 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrollü serbest

Dün gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edimişti. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.Ç. tutuklanırken, Ç.K., F.A., H.Y. ve P.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.