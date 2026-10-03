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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim Listesi şu şekilde;

Son Mühür- YENİ Parti Dikili İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partili üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Emre Kırlı'nın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Adil Kırgöz de yer aldı.

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