Son Mühür- YENİ Parti Dikili İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partili üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Emre Kırlı'nın kongrede yönetim listesi belli oldu. İl delege listesine Belediye Başkanı Adil Kırgöz de yer aldı.
Yönetim Listesi şu şekilde;
İLÇE YÖNETİM KURULU ADAYLARI ASİL:
Abdurrahman Karaayit, Cihan Salta, Hikmet Tanşu, Konuralp Polat, Mahir Uzunkaya, Mehmet Yangin, Melahat Soyer, Serap Özdemir, Seyhan Acar, Şükrü Candemir, Uğur Öztürk, Ayşe Sarıgül, Yeliz Cirit, Zekeriya Vurmaz.
YEDEK: Andaçoğlu Aydınlıoğlu, Atilla Yağanlar, Ayfer Budak, Ayşe Akyürek, Ayşe Zengin, Bahtiyar Karabulut, Başak Atık, Büşra Çakır, Gönül İbiş, Haldun Ertuğrul, Hande Yeğen, Polen Tan, Serap Uslu, Tuğba Çataltepe.
İL KONGRE DELEGESİ (ÜST KURUL) ADAYLARI:
Adil Kirgöz, Andaçoğlu Aydınlıoğlu, Aral Zeray, Aysu Güner, Büşra Göçmen, Buse Güzelcan, Barkin Salkim, Emre Kırlı, Hande Yeğen, İklim Candemir, Mustafa Çakır, Mustafa Mahir Ümmetoğlu, Mustafa Orhun Üzüm, Onurcan Mestan, Sercan Ergül, Sinan Bal, Uğur Özcan, Yusuf Yildiz.