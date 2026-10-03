Son Mühür- AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden Saygılı, AK Parti’nin 24 yıllık siyasi mücadelesine, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ve İzmir’de yürütülen teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Bornova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Saygılı, AK Parti’nin millet tarafından kurulan ve büyütülen bir siyasi hareket olduğunu belirterek, “Bu hareketin mayasında millet vardır, hizmet vardır, eser vardır, Türkiye sevdası vardır.Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti, 24 yıldır milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor. Nice engelleri aştık, nice badireleri geride bıraktık. Ama hiçbir zaman milletimizden kopmadık. Çünkü biz siyaseti makam için değil, millete hizmet için yaptık. Türkiye’nin dört bir yanında eserler ortaya koyduk, hizmetler gerçekleştirdik. Bugün Türkiye, 24 yıl önceki Türkiye değildir. Bugün kendi savunma sanayisini geliştiren, kendi teknolojisini üreten, kendi enerjisini arayan, kendi kararlarını kendi veren güçlü bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; bölgesinde ağırlığı hissedilen, dünyada sözü dinlenen, küresel meselelerde irade ortaya koyan bir ülke haline gelmiştir. İşte bizim davamız, bu güçlü Türkiye’yi daha da ileriye taşıma davasıdır. Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa etme davasıdır." dedi



Gönüllere girmek samimiyet ister, emek ister, fedakârlık ister

"Bizim siyasetimizin merkezinde millet vardır" diyerek sözlerini sürdüren Saygılı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü," AK Parti teşkilatları olarak bizler seçimden seçime sahaya çıkan bir teşkilat değiliz. Biz her zaman sokaktayız. Mahalledeyiz. Düğününde, cenazesinde, sevincinde, hüznünde milletimizin yanındayız.Çünkü biliyoruz ki milletin gönlüne girmek kolay değildir. Gönüllere girmek samimiyet ister, emek ister, fedakârlık ister. İşte bizim için siyasetin en büyük makamı milletimizin gönlüdür. Önce gönül, önce insan, önce millet. İzmir’de bu anlayışla çalışan her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyorum."



AK Parti kurulduğu günden bugüne büyüyen, güçlenen ve milletimizin teveccühünü kazanan bir parti olmuştur



AK Parti'nin gündeminin İzmir olduğunu vurgulayan Saygılı, "Birileri kendi iç tartışmalarıyla, kendi koltuk mücadeleleriyle meşgul olabilir. Biz onların gündemine bakmıyoruz. Bizim gündemimiz bellidir.Bizim gündemimiz İzmir’dir. Bizim gündemimiz İzmirlidir. Bizim gündemimiz hizmettir, eserdir, Türkiye’dir. AK Parti kurulduğu günden bugüne büyüyen, güçlenen ve milletimizin teveccühünü kazanan bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşmamış herkese kapımız açıktır. Bugün bunun somut örneklerini görüyoruz. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında farklı siyasi partilerden belediye başkanları AK Parti ailemize katılıyor. Çünkü milletimiz eser istiyor. Milletimiz hizmet istiyor. Milletimiz belediyecilikte laf değil, iş görmek istiyor." ifadelerine yer verdi. Son dönemde AK Parti ailemize katılan Foça Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı’ya, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız’a ve ailemize katılan bütün belediye başkanlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.Bornova teşkilatımıza güveniyorum.

İzmir teşkilatımıza güveniyorum. Kadınlarımızın azmine, gençlerimizin heyecanına, teşkilatımızın tecrübesine güveniyorum. İnşallah ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. İzmir için, Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız." dedi.