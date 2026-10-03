Son Mühür- Bu sabah Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel birlik ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kahvaltı programına; CHP Genel Başkan Yardımcıları Cemal Canpolat ve Adnan Demirci, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, eski İzmir Milletvekili Atila Sertel, eski İl Başkanı ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile çok sayıda ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları neferleri katıldı.

Canpolat’tan İzmir vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, etkinlikte katılımcılara seslenerek İzmir'in ülke siyasetindeki simgesel ve öncü rolüne dikkatleri çekti. Atatürk değerlerinin temsilcisi olmaktan alıkoyulamayacağından bahseden Canpolat, “Sizin oylarınızı alanlar olabilir ama kimse sizi Cumhuriyet sevdanızdan ve Atatürk değerlerinin temsilcisi olmaktan alıkoyamaz” dedi.

“CHP’yi üçüncü kez kuranlardan biriyiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, partinin bugünkü mücadelesinin tarihteki kurucu reflekslerle eş değer olduğuna işaret etti. Siyasetin söylemlerle değil, sokaktaki ve örgütteki inançla yürüdüğünün altını çizen Demirci, “Sizler şundan emin olun; biz CHP’yi üçüncü kez kuranlardan biriyiz. Yolumuz engebeli ve zor, ancak biz bu partiyi kurarken de bundan daha büyük engellerle ve zorluklarla mücadele etmiştik” diyerek CHP’nin iktidarına kadar mücadelenin büyütüleceğini söyledi.

Gümrükçü: “Mücadelemizi büyüteceğiz”

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü sadece mevcut iktidarla değil davanın ruhuna ihanet edenlerle de hesaplaşacaklarını vurgusu yaparak "Bugün dostlarla beraberiz; dağıldı, bitti denilen ama ülkenin her çöküşünde onu yerden ayağa kaldıran CHP örgütünün varlığının bilincindeyiz. Ancak bu yolda sadece yoldan çıkanlarla değil, tam karşı takıma gidenlerle de mücadele etmek zorundayız. Haftaya İzmir gidiyor, bu kaleleri teslim edenlerden hesap soracağız. İki sene sonra o kaleleri yeniden kazanacağız, mücadelemizi büyüteceğiz!" dedi.

Vatansever’den birlik mesajı

Toplantının ev sahibi sıfatıyla kürsüye çıkan Bornova İlçe Başkanı Fikret Vatansever ise konuşmasında vefa, sadakat ve ortak gelecek inancına odaklanarak "Bizim sevdamız Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri, Cumhuriyet ve CHP’dir. Çocuklarımıza borçlu olduğumuz daha adil bir Türkiye’yi ancak omuz omuza vererek inşa edebiliriz. Gücümüz birbirimize olan inancımızdan doğuyor" diye ekledi.