Kapadokya’nın simgesi haline gelen sıcak hava balon turları, hafta başından bu yana elverişsiz meteorolojik koşullar nedeniyle yapılamıyor.

Bölgenin ana kalkış noktaları olan Göreme ve Çavuşin’de her sabah gerçekleştirilen teknik ve hava kontrolleri sonucunda, uçuş güvenliğini riske atan şartlar tespit ediliyor. Gün doğumuyla planlanan turlar da sis ve rüzgarın etkisini sürdürmesi sebebiyle iptal edildi.

Göreme ve Çavuşin’de sabah kontrolleri olumsuz sonuçlandı

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği vadiler üzerinde gerçekleştirilen uçuşlar için yapılan günlük değerlendirmelerde, görüş mesafesinin düşmesi ve rüzgar hızının sınır değerleri aşması nedeniyle kalkışlara izin verilmedi. Yetkililer, şartlar düzelene kadar programların askıya alındığını bildirdi.

Karar SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünde

Kapadokya’daki balon uçuş trafiği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün denetiminde yürütülüyor.

Uçuşların başlayabilmesi için yağışsız hava tek başına yeterli olmuyor; rüzgar hızı, yönü ve görüş mesafesinin de belirlenen güvenlik kriterlerini karşılaması gerekiyor.

SHGM yetkilileri, yalnızca “yeşil bayrak” olarak adlandırılan güvenli hava onayının verilmesi halinde uçuşlara yeniden izin verileceğini vurguluyor.

Kış koşulları operasyonları etkiliyor

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen Kapadokya’da, kış mevsiminin getirdiği ani hava değişimleri balon operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle sis ve kuvvetli rüzgâr, uçuş planlarını aksatabiliyor.

Güvenlik öncelikli yaklaşım

Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini ön planda tutan yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte turların yeniden başlayacağını belirtti.

Rüzgarın şiddetinin azalması ve sisin dağılması halinde, Kapadokya semaları yeniden renkli balonlara ev sahipliği yapacak.