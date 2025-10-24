Casusluk iddiasının ardından geçtiğimiz saatlerde TELE1 televizyonuna kayyım atanmıştı. TELE1 televizyonuna kayyım atanmasına, ilk tepki veren isimlerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

"TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Özel, "Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!" ifadelerini kullandı.