Son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Soruşturmanın ana başlığı casusluk suçu. Yetkililer, Yanardağ’ın seyri Hüseyin Gün isimli şüpheliyle olan irtibatı, dijital materyallerde askeri mühimmat ve yabancı ülkelere ait pasaport fotoğrafları, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri ve organize casusluk faaliyeti iddialarını incelemeye aldı. Soruşturmada, Yanardağ’ın basın ayağını organize ettiği, seçim sürecinde yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığı ve gizli bilgilerin aktarılmasında rol aldığı belirtildi. Evinde ve iş yerinde arama yapıldı, gözaltı işlemi resmi olarak gerçekleşti.

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması

Soruşturmanın odak noktası, Merdan Yanardağ’ın yurtiçi ve yurtdışı irtibatlarıyla ilgili olarak organize casusluk suçlaması oldu. Başsavcılık, Yanardağ’ın şüpheli Hüseyin Gün ile olan iletişimini ve medya faaliyetlerinde yabancı servis bağlantısı iddialarını mercek altına aldı. Adli tahkikat sürecinde, şüphelinin seçim süreci ve sonrasında elde ettiği dijital veriler özel olarak inceleniyor. Soruşturma dosyasına, el konulan pasaport fotoğrafları ve askeri mühimmat görselleri gibi teknik içerikler de eklendi.

Gözaltı sürecinde neler yaşandı?

Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma, kapsamlı bir adli araştırmayla başladı. Polis ekipleri Yanardağ’ın evinde ve iş yerinde dijital cihazlara, telefonlara ve bilgisayarlara ulaştı. Dijital materyallerde bulunan yurtdışı para transferleri, dosyadaki önemli teknik detaylardan biri oldu. Ayrıca, askeri mühimmat görselleri ve farklı ülkelere ait pasaport fotoğraflarının yer aldığı belirtildi. Başsavcılık, bu belgelerin organize casusluk kapsamında incelendiğini bildirdi.

Merdan Yanardağ kimdir?

Merdan Yanardağ, uzun yıllardır Türkiye’de gazetecilik ve televizyon programcılığı ile tanınıyor. Farklı medya kuruluşlarında görev aldı ve eleştirel yayın politikasıyla biliniyor. Son yıllarda siyasi analizleri ve tartışma programlarıyla gündemde yer aldı. Yanardağ’ın, basın özgürlüğü ve demokrasi konularındaki yayınları özellikle dikkat çekiyor. Soruşturma sonrasında hakkında daha önceden yürütülen davalar ve medya faaliyetleri de adli makamlarda yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Soruşturmanın teknik boyutu

Adli dosyada dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve uluslararası banka hareketleri öne çıktı. Polis, elektronik posta trafiği ve gizli doküman akışını teknik analizlerle değerlendirdi. El konulan materyaller arasında yurt dışından gelen dosyalar, şüphelilerin irtibatı ve askeri içerikli görseller ana başlıklar olarak öne çıktı. Bilgi paylaşımı iddiaları ise Başsavcılık tarafından özel komisyon aracılığıyla takip ediliyor. Soruşturmanın süreci ve iddiaların doğruluğu, adli makamların ilerleyen günlerde açıklayacakları raporlarla netleşecek.