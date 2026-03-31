Osman Günden / Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ikinci yıl dönümü kapsamında İzmir’de iki günlük bir program gerçekleştirecek. Özel’in, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günlerinde kentte parti içi toplantılara katılması ve belediyelerin temel atma ile açılış törenlerinde yer alması planlanıyor.

Özgür Özel'in İzmir programı şöyle:

2 Nisan Perşembe

09:30 – Belediye başkanlarıyla toplantı (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, AASSM)

11:00 – Büyükşehir Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni (AASSM)

12:45 – CHP İzmir İl Başkanlığı ziyareti

13:15 – İlçe başkanları ile toplantı (İl binası)

15:30 – Urla Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni

17:00 – Çeşme Belediyesi kiralık konut projesi temel atma töreni

3 Nisan Cuma

11:00 – Milletvekilleri ile toplantı (Tarihi Havagazı Fabrikası)

12:00 – Romanlarla buluşma (Tarihi Havagazı Fabrikası)

15:00 – Konak Belediyesi Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi açılışı