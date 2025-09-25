Son Mühür- İstanbul’da dün gerçekleştirilen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, yargı-siyaset geriliminin gölgesinde geçti. İstanbul 45. Asliye Mahkemesi kongreyi durdurmak için harekete geçti.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce verdiği kararı hatırlatarak kongrenin durdurulmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Böylece kongre tamamlandı ve daha önce yerine kayyım atanan Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Özel: “Hakimler kamikaze gibi davranıyor”

Kongre sırasında gelişmeleri takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin aldığı kararları sert sözlerle eleştirdi:

“Resmen hakimliği bırakmış ve bir partinin kongresini yaptırmamak üzere saldırıya geçmiş. Bu kararı alan hakimler bir tür kamikaze gibi davranıyor, mesleki kariyerlerini de yakıyor.”

“YSK kararı tartışılamaz”

Evrensel'in haberine göre; Özel, seçim hukukunun temelini hatırlatarak şunları söyledi: “Mazbata düzenlendikten sonra seçimlere ilişkin hukuki tartışmalar bitiyor. Son karar mercii YSK’dir.

Eğer bu yol açılırsa Türkiye’deki tüm seçim sonuçları tartışmaya açılır. Bu ülkeye büyük bir kötülük olur, buna tenezzül ettiler.”

“45. Asliye Mahkemesi talimatla hareket etti”

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tartışmalı kararlarını eleştirerek şunları kaydetti: “Mahkeme doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın etkisi altında hareket ediyor.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi bu davayı esastan reddetmişken İstanbul 45. Asliye kendi tedbir kararını aldı. Bu, hem hukuken hem de meslek etiği açısından akıl almaz bir durum.”

“Kendi atadığı kayyımı bile inkar ediyor”

Özel, iktidarın kayyım politikalarının çelişkili bir hal aldığını vurguladı: “Bugün kongreyi durdurmaya çalışanlar, kendi atadığı kayyımı da inkar ediyor.

İlçe Seçim Kurulu kayyıma ‘Sen yetkisizsin’ dedi, YSK da bunu onayladı. Buna rağmen kongre salonuna gelip müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu rezaletin ta kendisidir.”

“CHP’nin elinde önemli belgeler var”

Özel, yargı süreçlerinin kirli olduğunu söyleyerek, “CHP bu yargı süreçlerinin çok kirlendiğini biliyor ve elinde çok ciddi kanıtlar var.

Bir kısmını YSK’ye verdik. Artık iddianameyi bekliyoruz. İddianameyle birlikte biz yargılanmayı değil, yargılamayı bekliyoruz.” dedi.

“Mahkemenin davayı reddedeceğini düşünüyorum”

Kongre sonrası sürece dair de konuşan Özel, “YSK’nin de yapılmasına karar verdiği kongremizin tamamlanmasıyla dava konusuz kalmıştır. Mahkemenin artık davanın reddini gerçekleştireceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kedimize bile saldırdılar”

Özel, yaşanan sürecin partiyi hedef aldığını belirterek esprili bir dille, “Partinin il binası davalık, kongre davalık, il başkanı davalık.

Oradaki kedimiz Şanslı bile gazdan etkilenip veterinere gitti. Kedimize kadar saldırdılar yani.” ifadelerini kullandı.

“En kuvvetli aday Mansur Yavaş”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonu da değerlendiren Özel, şunları söyledi: “Mansur Yavaş’ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim. Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada.”

“Kirli oyun planları geri tepti”

Özel, iktidarın CHP’yi zayıflatma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek, “Beş anket geldi, AK Parti’nin önde olduğu bir anket görmedik. CHP farkı biraz daha açtı. Vatandaş, saldırı altında olduğu için CHP’ye sahip çıkıyor. Kirli oyun planları geri tepti.” dedi.

“1000 günlük bir seçim kampanyası”

Özel, CHP’nin yol haritasını da açıkladı: “19 Mart darbesi olduğunda 1000 güne yakın bir süre vardı. Biz de bir yandan aslında 1000 günlük bir seçim kampanyası yapıyoruz. Parti programımızı dört ana sütun üzerine kurduk, dört büyük lansmanla tüm Türkiye’ye anlatacağız.”