Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “terörsüz Türkiye” sürecinde tartışmalara yol açan “kurucu önder” ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, söz konusu kullanımın yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Oda TV’ye konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini “iki nokta arasında düz bir çizgi” olarak tanımladığını belirtti. Lider, “İki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa çizgi eğri olur ve hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu önder’ ifadesini bu nedenle kullandım. Burada kimse kazanan veya kaybeden olmayacak. Süreçten kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak” dedi.

KKTC’nin Türkiye’ye katılımı çıkışına açıklık

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimleri sonrasında yaptığı “KKTC, Türkiye’ye katılsın” açıklamasının gerekçelerini de paylaştı. Lider, seçim öncesi televizyonlarda tartışılan “federasyon mu, iki devletli çözüm mü” konularına dikkat çekti.

Bahçeli, federasyon yanlısı bir adayın kazanmasının ardından bu fikirlerin Türkiye açısından risk oluşturabileceğini vurgulayarak, “Küçük bir federasyon kıvılcımının büyük bir ateşe dönüşmemesi için açıklama yaptım” dedi.

Federasyon fikrinin Türkiye’ye riskleri

MHP Genel Başkanı, federasyon modelinin Türkiye için ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti. Bahçeli, “KKTC’de federasyon girişimleri, Suriye’de benzer amaçlar güden güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez bir durum yaratır. Bu nedenle en doğru adım, KKTC’nin Türkiye’ye katılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.