Bu sürpriz beraberliğin ardından gözler, son yıllarda yer aldığı başarılı projelerle televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Özgü Kaya'ya çevrildi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra konservatuvar eğitimiyle müzikal yeteneğini de ön plana çıkaran Kaya, hem özel hayatı hem de 2025 yılındaki yeni projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Özgü Kaya Kimdir?

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, aslen Uşak Eşmelidir. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Kaya, lise eğitimini Uşak Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimi için İstanbul'a dönen oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitim hayatı boyunca müzikle iç içe olan Kaya, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce şan eğitimiyle sanatsal altyapısını güçlendirdi. 1.68 metre boyunda olan oyuncu, ekranlardaki duruşu ve yeteneğiyle kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Kariyeri ve Öne Çıkan Projeleri

Özgü Kaya, profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında "Adı Efsane" dizisindeki Sibel Yılmaz karakteriyle başladı. Bu projedeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, hemen ardından 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi "Mehmetçik Kut'ül Amare"de Zeynep karakterine hayat verdi.

Kariyerindeki asıl büyük çıkışı ise Kanal D'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Üç Kız Kardeş" dizisindeki Türkan Kalender rolüyle yakaladı. 2024 yılında "Güzel Aşklar Diyarı" dizisinde Deniz Dervişoğlu karakterini canlandıran oyuncu, 2025 yılı itibarıyla "Cennetin Çocukları" projesinde Gönül karakteriyle ekran macerasını sürdürüyor.

Özel Hayatı ve Murat Dalkılıç ile İlişkisi

Konservatuvarın Opera bölümü mezunu olan Özgü Kaya, rol aldığı yapımlarda zaman zaman şarkı söyleyerek müzikal yeteneğini de sergiledi. Murat Dalkılıç'ın da özellikle vurguladığı bu yönü, oyuncunun çok yönlü sanatçı kimliğini destekliyor. Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaya, sosyal medyada da aktif bir profil çizerek, moda ve yaşam tarzı üzerine paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.