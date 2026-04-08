Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, farklı illerde yer alan toplam 15 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyuruldu.

İzmir’deki taşınmaz da listede

Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar arasında İzmir’in Aliağa ilçesindeki taşınmaz da yer aldı. İzmir’de satışa çıkarılacak taşınmaz için son teklif verme tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkıyor

İzmir’in yanı sıra Ankara’nın Çankaya ve Beypazarı, Çorum’un Merkez, İstanbul’un Şile ve Eyüpsultan, Van’ın Tuşba, Aydın’ın Didim, Sakarya’nın Arifiye ile Antalya’nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan taşınmazlar da satışa sunulacak.

Şartname ve teminat tutarları

İhalelere ilişkin şartname bedellerinin 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değiştiği, geçici teminat bedellerinin ise 1 milyon lira ile 50 milyon lira arasında belirlendiği bildirildi.