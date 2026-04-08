Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen İzmir Yüzme Şampiyonası, Narlıdere Belediyespor’un parlayan yıldızı Sarp Börekçi’nin tarihi başarısına sahne oldu. Genç sporcu, sergilediği üstün performansla organizasyonu toplamda 8 madalya ile tamamlayarak kürsünün müdavimi haline geldi. Şampiyonada yalnızca madalyaları toplamakla kalmayan Börekçi, aynı zamanda 4 farklı kategoride Türkiye Şampiyonası barajını geçerek ulusal çaptaki büyük finallerde yer alma hakkını kazandı ve Narlıdere’ye bir kez daha büyük bir kıvanç yaşattı.

Kategorilere göre madalya yağmuru ve stratejik başarı

Sarp Börekçi’nin havuzdaki çok yönlülüğü, elde ettiği derecelerin çeşitliliğiyle bir kez daha tescillendi. 200 metre karışık kategorisinde rakiplerini geride bırakarak İzmir Şampiyonu olan başarılı yüzücü, 100 ve 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstü kulvarlarında İzmir ikinciliği kürsüsüne çıktı. Mücadelesini 50 metre serbest kategorisinde aldığı İzmir üçüncülüğü ile taçlandıran Börekçi, azmi ve teknik becerisiyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Bu geniş yelpazedeki başarı grafiği, sporcunun disiplinli hazırlık sürecinin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Başkan Erman Uzun: "Sarp hepimize ilham oluyor"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Sarp Börekçi’nin elde ettiği zaferin ardından yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç sporcunun başarısının bir sembol olduğunu vurguladı. Börekçi’nin azim ve kararlılığının tüm kente ilham verdiğini belirten Başkan Uzun, "Sarp kardeşimiz bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Onun bu muazzam disiplininin arkasında büyük bir emek var. Bu süreçte her zaman yanında olan kıymetli ailesini ve antrenörümüz Deniz Değerli’yi yürekten kutluyorum. Yerel yönetim olarak sporun ve sporcunun her daim destekçisi olmaya, yeni şampiyonların yetişmesi için olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sınırları zorlamaya devam edeceğiz"

Başarının teknik mimarlarından Narlıdere Belediyespor Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli ise yaptığı değerlendirmede, bu madalyaların sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Desteklerinden dolayı Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Kulüp Başkanı Murat Çetinkaya’ya şükranlarını sunan Değerli, Sarp’ın özverili çalışmasının ve sınırları zorlayan yapısının önümüzdeki dönemde daha büyük hedeflere ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti. Börekçi’nin odaklandığı Türkiye Şampiyonası öncesi moral depoladığı bu İzmir zaferi, Narlıdere’nin spor vizyonunun gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.