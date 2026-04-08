Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan kronik sorunlara akılcı çözümler üretme stratejisi kapsamında Konak’ın en kritik noktalarından biri olan Gaziler Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme projesini hayata geçirdi. Hastanelerin, kamu kurumlarının ve ticari merkezlerin odağında bulunan bölgede, hem yol standartları yükseltildi hem de atıl durumdaki bir alan 154 araç kapasiteli ücretsiz bir otoparka dönüştürüldü. Bu hamleyle birlikte caddedeki düzensiz parklanmanın önüne geçilirken, trafik akışı daha güvenli ve akıcı bir yapıya kavuşturuldu.

Atıl alan modern bir otoparka dönüştürüldü

Belediye bünyesindeki Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı’nın kesişim noktasındaki 1201 Sokak üzerinde yoğunlaştı. Daha önce metruk ve işlevsiz görüntüsüyle çevre kirliliğine yol açan bölge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yerinde incelemeleri sonrası başlatılan projeyle tamamen modernize edildi. Zemin ıslah çalışmalarının ardından İZBETON ekiplerinin gerçekleştirdiği asfalt serimiyle alan, gün içerisinde bölgeyi yoğun olarak kullanan vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunuldu.

Hem yol yenilendi hem konfor arttı

Proje sadece bir park alanı oluşturmakla sınırlı kalmayıp, Gaziler Caddesi’nin genel yol kalitesini de kapsayacak şekilde genişletildi. Eskiyen ve araçların mekanik aksamına zarar veren yol yüzeyi tamamen yenilenerek sürüş konforu en üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle sabah ve akşam mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun, yolun genişlemesi ve araçların otoparka yönlendirilmesiyle birlikte hissedilir derecede azaldığı gözlemlendi. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar sağlık kuruluşlarına ve ticaret alanlarına artık çok daha hızlı ulaşabiliyor.

Bölge esnafı ve sürücülerden düzenlemeye tam not

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ve sürücüler, yeni otoparkın bölgedeki kargaşayı sonlandırdığını ifade etti. Gıda Çarşısı çevresindeki trafik yükünün hafiflediğini belirten Ömür Dilişen, otoparkın iş saatlerinde can kurtarıcı olacağını vurgularken; sürücü Lütfü Şentürk ise yolun yenilenmesiyle birlikte araçların zarar görmekten kurtulduğunu dile getirerek Başkan Tugay’a teşekkürlerini iletti. Mine Kartal isimli vatandaş ise alanın eski "metruk" halinden kurtarılmasının bölgeye estetik bir değer kattığını ve trafiğin artık çok daha akıcı hale geldiğini belirtti.

