Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da kentin her noktasına yayılan devasa bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. Çocukların hem eğlenip hem öğreneceği zengin bir içerikle hazırlanan kutlama takvimi, 1 Nisan’da kapılarını açarken heyecan dozu her geçen gün artıyor. Şehrin dört bir yanına dağılan etkinlikler, bayramın asıl ruhuna uygun olarak çocukların neşesini ve yaratıcılığını merkeze alıyor. Sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede sunulan programlar, İzmirli çocukların bayramını unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Bayram sevinci mahalle mahalle İzmir'i geziyor

Belediye tarafından organize edilen kutlamalar, tek bir merkezle sınırlı kalmayıp İzmir’in en ücra noktalarına kadar ulaşıyor. Aliağa ve Çiğli gibi ilçelerde start alan bayram trafiği; Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Kemalpaşa gibi bölgelerde kurulan şenlik alanlarıyla devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede saat 15.00 itibarıyla başlayan programlar sayesinde çocuklar, kendi yaşam alanlarında bayramın tadını çıkarıyor. Atölye çalışmaları ve sokak oyunlarıyla renklenen bu ilçe ziyaretleri, Kınık ve Balçova gibi durakların ardından final günü için rotayı şehrin kalbi Kültürpark’a çeviriyor.

Kültürpark’ta dev buluşma ve Gökçe konseri

23 Nisan günü kutlamaların adresi olan Kültürpark, saat 12.00’den itibaren binlerce çocuğun kahkahasına ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun kortej yürüyüşüyle başlayacak olan ana sahne programı; bilim tiyatroları, sihirbazlık gösterileri ve çocuk korolarıyla gün boyu kesintisiz devam edecek. Bayramın finalinde ise ünlü sanatçı Gökçe, saat 18.00’de sahne alarak en sevilen şarkılarını çocuklar için seslendirecek. Müzik ve dansın iç içe geçtiği bu büyük buluşma, İzmir’in bayram coşkusunu zirve noktasına taşıyacak.

Deneyim alanları ve eğitici atölyelerle dolu bir gün

Kültürpark’taki kutlamalar sadece eğlenceyle sınırlı kalmayıp, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyen onlarca aktiviteyi de bünyesinde barındırıyor. Alanda kurulan planetaryum ve roket yapımı gibi 24 farklı atölye, küçük kaşiflere bilimsel bir kapı aralarken; survivor parkurları ve dev jenga alanları fiziksel enerjinin atılmasını sağlıyor. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği mini bowling ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri gibi özel istasyonlar, bayramın ailece kutlanan ortak bir mutluluğa dönüşmesine olanak tanıyor.

Güvenlik ve konfor ön planda tutuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, on binlerce kişinin katılması beklenen bu büyük organizasyonda konfor ve güvenliği de önceliklendiriyor. Etkinlik süresince aileler için dinlenme alanları ve temel ikram noktaları hizmet verirken, çocukların güvenliği için özel bir kayıp çadırı da hazır bulunduruluyor.