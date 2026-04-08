Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası önünde başlattığı nöbet eylemi üçüncü gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin binaya girmesiyle başlayan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan Meslek Fabrikası’ndaki gelişmelerin ardından başlatılan nöbet eylemi üçüncü gününde de devam ediyor.

Sahada süren eylemlerin ardından bugün saat 18.00’de bir miting düzenleneceği duyurulurken, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilçe örgütlerini kapsayan bir nöbet çizelgesi hazırlanacağı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Meslek Fabrikası önünde başta Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütleri olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği gözlemlenirken, akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan mitinge katılımın yüksek olmasının beklendiği ifade ediliyor.