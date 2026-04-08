Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi, ilçedeki devlet okullarının yönetim şemasında kilit rol oynayan okul aile birlikleriyle tarihi Dramalılar Köşkü’nde stratejik bir zirve gerçekleştirdi. Eğitimde iş birliği ağlarını genişletmek ve çocukların yarınlarını daha güvenli bir zemin üzerine inşa etmek amacıyla düzenlenen bu büyük buluşmada, yerel yönetim ile sivil toplumun ortak hareket etme kararlılığı ön plana çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, katılımcı demokrasi anlayışının eğitim alanındaki uygulamaları ve dayanışma kültürü kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Başkan Eşki: "Katılımcı demokrasiyi eğitimle güçlendiriyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Konseyi’nin yerel yönetim mekanizmasındaki kritik önemine değinerek, bu yapıyı vatandaşla doğrudan temas kurulan en işlevsel köprü olarak tanımladı. Göreve geldikleri günden itibaren halkın sesine kulak veren bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Eşki, okul aile birlikleriyle kurulan bu temasın çocukların geleceği için atılmış en somut adımlardan biri olduğunu ifade etti. Eşki, ilçedeki her okulun birer gelişim merkezi haline gelmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurgularken, eğitimde kolektif aklın önemine işaret etti.

Çocukların güvenliği ve erken yaşta bilinçlendirme seferberliği

Genç kuşağı bekleyen risklere karşı uyarıda bulunan Başkan Eşki, toplumsal kalkınmanın temelinin çocukluk döneminde atılan sağlam temellere dayandığını belirtti. Çevre koruma, geri dönüşüm kültürü, tasarruf bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının müfredat dışı etkinliklerle pekiştirilmesi gerektiğini savunan Eşki, yerel yönetim olarak bu konularda her türlü desteği sunacaklarını duyurdu. Ayrıca çocukların güvenli bir çevrede eğitim görmeleri için ilçe genelinde aydınlatma ve güvenlik kamerası çalışmalarına hız verdiklerini belirten Eşki, okulların fiziksel konforunu artırmak adına belediye atölyelerinde üretilen kamelyaların montaj sürecine başladıklarını müjdeledi.

Kent konseyleri: Şehrin ortak aklı ve sivil gücü

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ise toplantıda yaptığı konuşmada, 2005 yılından bu yana yasal statüde bulunan kent konseylerinin sivil toplumun en organize sesi olduğunu hatırlattı. Kadın, gençlik ve çevre gibi farklı çalışma gruplarıyla Bornova’nın yaşam kalitesini artıracak projeler ürettiklerini belirten Mengüş, eğitim çalışma grubunun okul aile birlikleriyle sağlayacağı sinerjinin belediye meclisine sunulacak öneriler için değerli bir kaynak oluşturacağını söyledi. Belediye desteğinin konsey faaliyetlerindeki itici güç olduğunu belirten Mengüş, Bornova Belediyesi’nin sunduğu vizyoner desteğin önemine dikkat çekti.

Eğitimde gelecek 20 yılın planlaması ve güçlü dayanışma

Buluşmanın koordinasyonunu üstlenen Kent Konseyi Genel Sekreteri Turhan Atay ve Okul Aile Birlikleri Çalışma Grubu Sözcüsü Gülşen Çingil, birlikler arasındaki iletişim kopukluğunu gidermenin öncelikli hedefleri olduğunu ifade ettiler. Atay, bugün atılan tohumların Bornova’nın önümüzdeki çeyrek asırlık eğitim vizyonunu şekillendireceğine olan inancını dile getirirken, Çingil ise birliklerin birbirini tanımasıyla ihtiyaçların daha hızlı çözüleceğini ve dayanışmanın nitelikli bir eğitim ortamı yaratacağını vurguladı. Soru-cevap bölümüyle sona eren toplantı, Bornova’da eğitim paydaşlarının ortak hedeflere kilitlendiği tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

