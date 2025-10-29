Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen “Tuzla Yaşam Aydınlı” hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, demokrasi ve Cumhuriyet vurgusu yapan Özel, vatandaşlara seçme ve seçilme haklarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

“Seçimle gelen, seçimle gitmeli”

Özel, konuşmasında kayyum uygulamalarını eleştirdi ve Türkiye’deki yerel yönetimlerde demokratik sürecin önemine dikkat çekti. “Seçimle gelenin görev süresi halkın iradesiyle sona ermelidir” diyen Özel, uygulamanın demokratik ilkelere aykırı olduğunu savundu.

Önceki dönem borçları CHP ödüyor

Yeni hizmet binasının açılışında projelere değinen Özel, mevcut belediye yönetiminin zor koşullar altında hizmet ürettiğini belirtti. “Önceki belediyelerin ödenmemiş vergi ve borçlarını biz karşılıyoruz. Bu süreç, belediye bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Kayyum atanmasının üzerinden bir yıl geçti

Özel, Tuzla Belediyesi’ne kayyum atanmasının üzerinden bir yıl geçtiğine dikkat çekti. “Tam bir yıldır demokratik iradeye yönelik bir kuşatma söz konusu. Türkiye’nin büyük ilçelerinden birinin belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından kayyum atanmasının üzerinden bir yıl geçti” dedi.

Demokrasi ve Cumhuriyet mesajı

CHP lideri, konuşmasının önemli bir bölümünü demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkılması gerektiğine ayırdı. “Demokrasiye sahip çıkın, Cumhuriyet’e sahip çıkın, seçme ve seçilme hakkınızı koruyun” çağrısında bulunan Özel, vatandaşların hak ve özgürlüklerini savunmasının önemine vurgu yaptı.

Avrupa standartlarında bir Türkiye hedefi

Özel, Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair de açıklamalarda bulundu. “En kısa sürede Avrupa standartlarında yönetilen, ekonomik olarak daha güçlü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.