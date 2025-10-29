Son Mühür- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’ye olası bir dönüş sinyali vermesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Türkiye’de devletin temel işleyişine hakim iki önemli figürden birinin Cumhurbaşkanı, diğerinin ise kendisi olduğunu belirtti.

İlkelerinden taviz vermediğini vurguladı

Kısa Dalga’ya konuşan Davutoğlu, akademik ve siyasi hayatı boyunca benimsediği ilkelerden vazgeçmediğini söyledi. “Hayatımı ilkelere göre şekillendirdim. Akademik çalışmalarımdaki prensipleri, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemimde de savundum. Ayrıldıktan sonra da bu değerlerden sapmadım” diyen Davutoğlu, siyasette şeffaflık ve ahlakın önemine dikkat çekti.

Siyaseti bırakmanın zorluğu

Eski Başbakan, görevinden ayrılmasının ardından yaşadığı anıyı da paylaştı. Ulu Cami’de kendisini karşılayan kalabalıkla ilgili, “Bir kişi kalabalığı yararak yanıma geldi. 30 yıldır muhtarlık yaptığını ve bırakmakta zorlandığını söyledi. Ben ise nefsimi ayaklarımın altına alarak başbakanlığı bırakma kararını verdim” ifadelerini kullandı.

Devlete katkı için fedakarlık hazır

Davutoğlu, siyaseti bırakmasının kendi iradesiyle olmayacağını ancak ülke ve devlet ihtiyaç duyduğu sürece görev yapmaya devam edeceğini belirtti. “Siyaseti bırakmam için bana ihtiyaç olmamalı. Ancak devlet ve milletin ihtiyaçları devam ettiği sürece görevimi ilkelere bağlı kalarak sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güncel durumuna dair değerlendirme

Davutoğlu, Türkiye’de devlet mekanizmasının işleyişine dair değerlendirmelerde de bulundu. “Mevcut durumda devletin kılcal damarlarında iki kişi belirleyici konumda: Cumhurbaşkanı ve ben” ifadeleriyle, siyasetteki sorumluluklarını ve rolünü özetledi.