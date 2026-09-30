Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar sürdüren Torbalı Belediyesi bu kapsamda yeni bir hizmeti devreye soktu. Hayata geçirilen ücretsiz Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti, konuşma gecikmesi yaşayan, sesleri çıkarmakta veya kendini ifade etmekte zorlanan çocuk ve yetişkinlere destek oluyor. Uzman eşliğinde gerçekleştirilen terapi seanslarıyla vatandaşların iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanırken, erken desteğin önemine de dikkat çekiliyor.

Ekonomik yük azalacak

Belediyenin ücretsiz olarak verdiği bu hizmet özel merkezlerde bir hayli yüksek seviyerlede seyrediyor. Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulması, ailelerin ekonomik yükünü de azaltıyor. Belediye tarafından sunulan ücretsiz terapi hizmetinden bugüne kadar 150 hemşehri yararlandı. Hizmetten 3 yaş ve üzerindeki vatandaşlar faydalanabiliyor.

Başkan Demir: “Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu desteği ücretsiz sunarak ailelere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, iletişim kurabilmeleri ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılabilmeleri bizim için çok kıymetli. Dil ve konuşma terapisi, ailelerimizin dışarıda ciddi maliyetlerle karşılaşabildiği bir hizmet. Biz Torbalı Belediyesi olarak bu desteği hemşehrilerimize ücretsiz sunuyoruz. Bugüne kadar 150 hemşehrimize ulaştık. 3 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımızı bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz. Torbalı’da sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvurular internet üzerinden

Torbalı Belediyesi bu Ücretsiz Dil ve Konuşma Terapisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşın Torbalı Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bilgi almak isteyenler ise TİM 0232 856 66 66 numaralı telefona ulaşabilecek.