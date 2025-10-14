Gaziantep'te yaklaşık üç yıl önce bir trafik kazası sonucu Özel Bossan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal'ın şüpheli ölümüyle ilgili davanın beşinci duruşması önceki gün gerçekleşti. Baysal'ın vefatıyla ilgili hastane yetkililerinin yargılandığı dava, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, maktulün ailesi ve avukatları ile hastane yetkililerini savunan avukatlar katılım sağladı. Duruşmada dinlenen yeni tanıkların ifadeleri, olayın aydınlatılması açısından kritik bir öneme sahip oldu.

Hasta bakıcının ifadeleri kan dondurdu

Olay tarihinde Özel Bossan Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak görev yapan Sebihat Ö., tanık sıfatıyla dinlenirken olay gecesi yoğun bakım ünitesinde yaşananları detaylarıyla anlattı. Sebihat Ö., 2022 yılında gerçekleşen olayda, hastaların temizliği sırasında yoğun bakıma girdiğinde hemşire Aslı ile maktul Baysal arasında bir tartışma yaşandığını belirtti. Tanık, Baysal'ın hemşireye tükürmesi üzerine Aslı hemşirenin sinirlenerek hastanın ağzını pikeyle kapattığını ve "Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Ardından Aslı hemşirenin, başka bir entübe hastanın ilacından 2 cc alarak bir başka görevli olan Mustafa'ya Baysal'a uygulaması talimatını verdiğini iddia etti. İlacın verilmesinden kısa süre sonra hastanın fenalaşmaya başladığını ve yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından görevlilerin kendi aralarında hastanın "eks olduğunu" (yani hayatını kaybettiğini) konuştuklarını ifade etti.

Yeni tanıktan çarpıcı ilaç beyanı

Duruşmanın seyrini değiştiren bir diğer ifade de yeni dinlenen tanık Sebihat Ö.'den geldi. Tanık, Baysal'ın vefatının hemen ardından doktorun odaya geldiğini ve "İlacın dışında başka bir şey kullandınız mı?" diye sorduğunu aktardı. Tanığa göre, Aslı hemşire bu sırada kullandıkları ilacı doktorla paylaşmadı. Ancak daha sonra tanığın iş arkadaşı Müjde'nin, kullanılan ilacın fotoğrafını çekerek doktora gösterdiğini ve fotoğrafı gören doktorun Aslı hemşireye dönerek, "Sen bunu nasıl yaparsın. Hemen karakola git, ifadeni ver" şeklinde sert bir tepki gösterdiğini söyledi.

Maktul avukatından "Kasten öldürme" vurgusu

Maktul ailesinin avukatı Ferhat Kurt, beşinci duruşma sonunda yaptığı açıklamada, tanık beyanlarının davanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğunu belirtti. Avukat Kurt, son dinlenen tanığın, olay anında sanık hemşirenin, başkasına ait entübe hastaların kullandığı ilacın müvekkile yapılmaması yönünde uyarıldığını doğruladığını vurguladı. Avukat Kurt, tıbbi eğitimi olmayan hasta bakıcının dahi ilacın içeriğini ve ağırlığını bilmesinin, hemşirelerin bilmediği yönündeki savunmayı çürüteceğini dile getirerek, "Bu durum, dosyadan beklediğimiz kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğuna delalet edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme karar için adli tıp raporunu bekliyor

Mahkeme heyeti, sunulan tüm tanık ifadeleri ve deliller ışığında, Baysal’ın ölümünün enjekte edilen ilaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen kesin raporun gelmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. Avukat Kurt, Adli Tıp raporunun dosyaya eklenmesiyle birlikte mahkemenin karar aşamasına geçmesini ve tıbbi etik dışı bu olayın kamuoyu nezdinde açıklığa kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal, dizindeki yaralanma nedeniyle platin takılmasına rağmen bilinci açık ve genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda düzenli olarak ziyaret edilen hasta, iddialara göre bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından, kas gevşetici olduğu öne sürülen ve başka bir hastaya ait ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.