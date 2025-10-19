CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39’uncu Olağan Manisa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. “Tayyip Bey, iktidarını sürdürmek için her şeyi göze almış durumda” diyen Özel, “Biz bir santim eğilirsek, bunlar bu millete diz çöktürecek. O yüzden geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu yürüyüş Anadolu’ya yayıldı”

Konuşmasında partisinin son yerel seçimlerde elde ettiği başarıya değinen Özel, CHP’nin 47 yıl sonra yeniden Türkiye’de iktidar umudu yarattığını vurguladı:

“Manisa’yı değiştirdik, Türkiye’yi değiştirdik. Rakiplerimiz de milletimiz de bunun bir iktidar yürüyüşü olduğunu gördü. Bu yürüyüşün Anadolu’ya yayıldığını fark ettiler ve buna karşı tedbir almaya başladılar.”

“Bir santim bile geri adım yok”

Özel, partisine yönelik baskılara rağmen mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirdi:

“Ne olursa olsun bu yürüyüşü bırakamayız. Bırakırsak düşeriz. Biz sendelersek millet yuvarlanır. Bir adım geri gidersek, bu ülkeyi 100 yıl geriye götürürler. Bir santim eğilirsek, bu millete diz çöktürecekler. O yüzden bir adım geride durmayacağız.”

“İmamoğlu aday olursa Cumhurbaşkanı olacak”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da değinen CHP lideri, “Gün gelip özgür kaldığında ya da önündeki engeller kalktığında Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

İmamoğlu’nun aday olamaması halinde ise partiden bir neferin bu görevi üstleneceğini belirten Özel, “Bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Mücadelede bir eksilme olmayacak” diye konuştu.

“Demokrasi dışında ne varsa ona güveniyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek için her yolu denediğini savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Bey Amerikan büyükelçilerine, yabancı liderlere güveniyor. Demokrasi dışında ne varsa onu kullanmakta beis görmüyor. İktidarını korumak için her şeyi göze almış. O yüzden karşımızda en az onun kadar kararlı, ama ondan daha cesur insanlara ihtiyaç var.”

“Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak”

Kongre salonundaki partililere “İktidara yürümeye hazır mısınız?” diye seslenen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven, ülkesini seven arkamdan gelsin. Demokratlar kazanacak, Cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i sevenler kazanacak.”