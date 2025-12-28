Son Mühür- Türkiye'de birçok insan Somalilan ismini Gazze'de yaşanan soykırıma son verecek barış görüşmeleri sırasında Filistinliler'i zorla göç ettirilecek adres olarak gündeme gelmesiyle duymuştu.

O Somaliland şimdilerde Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni bir bölgesel kaosun tam göbeğinde yer alıyor.

İsrail, dünyada hiç kimsenin tanımadığı Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke olduğunu duyurdu.

Afrika'nın doğusunda Hint Okyanusu'na açılan kapıda bu hamlenin asıl hedefinin Türkiye olduğu konusunda kimsenin kuşkusu bulunmuyor.



Asıl hedef Türkiye...



İstihbarat uzmanı analist Serkan Yıldız, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Somalinad hamlesini mercek altına aldı.



Somali'ye Türkiye'nin yaptığı yatırımlara dikkat çeken Yıldız,

''Türkiye'nin Somali ile kurduğu savunma hattı, sadece korsan kovalamak için değildi. Anadolu coğrafyası dar; uzun menzilli füzelerinizi, uzay roketlerinizi test edecek kadar geniş bir arka bahçeniz yok.

Somali'nin okyanusa açılan o uçsuz bucaksız koridoru, Türkiye'nin balistik kapasitesini test edebileceği, füzelerin sınırlarını zorlayabileceği tek "telemetri koridoru".

İsrail'in hamlesi, işte tam buraya, Türkiye'nin stratejik derinliğine saplanan bir hançer.

Somaliland'i tanıyarak, Mogadişu ile yapılan anlaşmaların hukuki zeminini ayaklarımızın altından çekiyorlar.

Rakibinizin silahını elinden alamıyorsanız, silahı koyacağı zemini yok edersiniz. Bu bir toprak kavgası değil; bu, Türkiye'nin gelecekteki vuruş menzilini kör etme operasyonudur. Mavi Vatan sadece Akdeniz'de değil, artık Hint Okyanusu'nda da kuşatılıyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Bu ne demek biliyor musunuz?



''Savaşmak için her zaman donanma göndermenize gerek yok; bazen iyi bir hukuk bürosu, bir fırkateynden daha fazla hasar verir.'' diyen Serkan Yıldız,

''Oruç Reis gemisi o sularda petrol ararken, arkasında Mogadişu'nun verdiği lisans, yani uluslararası hukuk vardı. Peki ya o suların sahibi olduğu iddia edilen devlet bir anda değişirse?

İsrail, tek bir imza ile o deniz sahalarını "ihtilaflı bölge" statüsüne soktu.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Dünyadaki hiçbir sigorta şirketi, savaş veya mülkiyet riski olan bir bölgedeki gemiyi sigortalamaz. Sigorta yoksa, sondaj da yok.

Geminin motorunu bozmanıza gerek kalmaz, "mücbir sebep" der, şalteri indirirsiniz. Buna "Hukuk Yoluyla Savaş" diyoruz.

Bir gemiyi batırmak için milyon dolarlık torpidolara ihtiyacınız yok; poliçesini iptal ettirmek çok daha ucuz, sessiz ve etkilidir. Türkiye'nin enerji hamlesi, şu an hukuki bir mayın tarlasında.



Oyun kuruldu, taşlar dizildi...



Artık resmi görelim.

Afrika Boynuzu dediğimiz yer, artık sadece yardım gemilerinin geçtiği bir rota değil; Ortadoğu'daki hibrit savaşın yeni güney cephesidir.

Harita yeniden çizildi. Bir tarafta İsrail-Etiyopya-Somaliland bloku, diğer tarafta Türkiye-Somali-Katar ekseni.

Bu yeni bir "soğuk savaş" değil, çok sıcak bir temas hattı.

Önümüzdeki günlerde o sınırlarda gölgelerin savaştığını, vekalet savaşlarının şiddetlendiğini göreceğiz.

İsrail, "Çevreleme" doktrinini Türkiye'ye karşı uyguluyor; Ankara'yı ana karasından 3000 kilometre uzakta savunma yapmaya zorluyor.

Savaş artık siperlerde değil; ticaret yollarında, server odalarında ve hukuk bürolarında veriliyor.

Oyun kuruldu, taşlar dizildi. Şimdi herkes nefesini tutmuş, Türkiye'nin yapacağı o kritik hamleyi bekliyor.'' mesajı verdi.