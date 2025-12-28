Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonlarında sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin bu sabah gerçekleştirdiği baskınlarda, medya ve dijital dünyanın popüler figürlerinin de gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Sözcü'den edinilen bilgilere göre, Habertürk eski yöneticisi ve tanınmış sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Medya ve sosyal medya dünyasına şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyetler neticesinde düzenlenen bu sabahki dalgada, gözler medya dünyasına çevrildi. Hakkındaki iddialar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sunucu ve eski yönetici Veyis Ateş’i yakalayarak emniyete götürdü. Aynı operasyonun bir diğer kritik ismi ise paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan fenomen Taner Çağlı oldu.

Her iki ismin de uyuşturucu madde bağlantılı suçlamalar kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.