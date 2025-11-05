Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Papa, 27–30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak ve program kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir dizi resmi ve dini etkinlik gerçekleştirecek.

Birinci Konsil’in 1700’üncü yılı İznik’te kutlanacak

Papa 14’üncü Leo ve Patrik Bartholomeos, Hristiyanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla 28 Kasım’da İznik’te bir araya gelecek.

Konsil; erken Hristiyanlığın ana kararlarının alındığı, doktrinlerin belirginleştiği tarihi toplantı olarak kabul ediliyor.

Vatikan’dan 38 kişilik heyet İznik’e geldi

Papa’nın ziyaretinden önce, hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Vatikan’dan papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik bir heyet İznik’e ulaştı.

Heyetin öne çıkan üyeleri arasında:

- Kardinal Baldassare Reina (Papa’nın Genel Vekili),

- Dario Loı (Kardinal Vekili Özel Sekreteri),

- Renato Tarantelli Baccari (Roma Piskoposluğu Vekili),

- Rahibe Rebecca,

- Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro yer aldı.

Bu üst düzey delegasyon, Papa 14’üncü Leo’nun ziyaret programına ilişkin son hazırlıkları değerlendirmek üzere Türkiye’ye gönderildi.