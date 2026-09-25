Son Mühür/ Emine Kulak- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iki günlük İzmir mesaisi için bugün kente geldi. Gün içinde çeşitli temaslarda bulunan Özdağ, saat 16.00’da Bornova’nın Küçükpark semtinde esnaf ve öğrencileri ziyaret etti. Özdağ'ın ziyaretine İl Başkanı Sinan Bezircioğlu'da eşlik etti.

Öğrenciler ve vatandaşların fotoğraf ilgisine Zafer Partisi Lideri Özdağ kayıtsız kalmayarak, vatandaşla fotoğraf çektirdi.

“Zafer Partisi gençlerin partisidir”

Üniversite öğrencilerinin çok sık kullandığı semt olan Küçükpark’ta öğrenciler için tasarladığı gelecek planlarından bahseden Zafer Partisi Lideri Özdağ, “ Zafer Partisi gençlik programı önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Milli Eğitim Programı da önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Zafer Partisi mücadelesiyle yürüyen bir partidir. Zafer Partisi gençlerin partisidir. Zafer Partisi gençleri için gençlerin özgür bir Türkiye’de yaşamak için mücadele eden bir partidir” dedi.

Özdağ, ziyaretlerine devam etti ve en son partisinin Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Özdağ’ın Küçükpark ziyareti ilçe binasının ziyaretinin ardından sona erdi.

Özdağ’ın yarın (cumartesi) ise programı şu şekilde;

12.00 – İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı

14.00 – 8. İzmir Kitap Fuarı’nda “Ordu ve Siyaset” Söyleşisi

15.00 – 8. İzmir Kitap Fuarı’nda imza etkinliği