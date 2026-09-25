AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız ile parti il binasında bir araya geldi. Bilal Saygılı görüşmeye ilişkin detayları ve değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Köklü değerler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İzmir Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız’ın teşrifleriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Anadolu’nun sahip olduğu köklü değerler ve kardeşlik kültürünün ele alındığı aktarıldı.

İzmir’in dayanışma kültürü değerlendirildi

Görüşmede İzmir’deki dayanışma anlayışı çerçevesinde de değerlendirmeler yapıldı. İzmir Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Erbani Aşireti mensubu Sn. Gökhan Yıldız’ı İl Başkanlığımızda ağırladık. Anadolu’nun köklü değerleri, kardeşlik kültürümüz ve İzmir’imizdeki güçlü dayanışma ruhu üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve kıymetli muhabbetleri için Sn. Gökhan Yıldız’a teşekkür ediyorum.”



