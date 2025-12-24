Son Mühür- Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Dilan Polat, bu kez kardeşi Sıla Doğu ile yaşadığı öne sürülen tartışmayla magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Polat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ablası tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

“Saçımı çekti, kollarımda morluklar var”

Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde, Sıla Doğu’nun saçlarını çektiğini ve kollarında morluklar oluşmasına neden olduğunu iddia etti.

Paylaşılan görüntülerde Polat’ın kolundaki izler dikkat çekerken, yaşanan olayın ardından kardeşiyle tüm bağlarını kopardığını ifade etti.

“Benim böyle bir kardeşim yok”

Yaşadıklarına sert sözlerle tepki gösteren Dilan Polat, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur.”

Polat ayrıca saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini ileri sürerek, kolundaki tırmalama izlerini de takipçileriyle paylaştı.

“Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?”

Paylaşımında yaşadığı duruma isyan eden Polat, “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” sözleriyle dikkat çekti. İki kardeş arasında yaşandığı öne sürülen bu gerginlik, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili karşı taraftan henüz bir açıklama gelmedi.