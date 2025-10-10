Son Mühür- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile çifte sözleşme iddialarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) inceleme başlattığını açıkladı. Özbek, söz konusu durumun ulusal futbolun yanı sıra uluslararası arenada da önemli yaptırımlara yol açabileceğini belirtti.

Aleni açıklama süreci hızlandırdı

Kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde konuşan Dursun Özbek, Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklamanın tartışmayı gündeme taşıdığını ve süreci şeffaf hale getirdiğini ifade etti.

Özbek, “Fenerbahçeli yöneticinin açıklaması, konunun gizli kalmasını engelledi. Ne yapıldığını ve hangi sözleşmelerin yapıldığını kendileri kamuoyuna duyurdu. TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu’nun bu konuda hassasiyetini biliyoruz ve sürecin takipçisi olacağını defalarca belirtti” dedi.

FIFA ve UEFA uygulamaları örnek gösterildi

Galatasaray Başkanı, çifte sözleşme iddialarının yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Özbek, “Bu sadece Türkiye’de tartışılan bir konu değil; FIFA ve UEFA nezdinde de yaptırımları mevcut.

Fransa ve İngiltere’de benzer durumlarda kulüplere çeşitli cezalar verildiğini hatırlarsak, işin ciddiyetini anlamak mümkün. TFF Başkanımızın da bu meseleyle ilgili çalışma yürüttüğünü biliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun genel sorunu

Özbek, konunun sadece bir iki kulübün meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Başkan, “Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler şampiyonluk mücadelesi, kümede kalma savaşı ve harcama limitleriyle karşı karşıya. Böyle bir durum, doğrudan tüm kulüpleri ve Türk futbolunun genel yapısını etkiler. Bu nedenle meseleyi sadece bir kulüp üzerinden değil, tüm futbol camiasının sorunu olarak görmek gerekiyor” diye konuştu.