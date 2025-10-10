Son Mühür- Açılış töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün tarihini ve manevi bağlarını vurguladı. Özbek, “Bugün burada yalnızca üç büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray’ın ve Türkiye’nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandık. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret... Bu heykel sadece bir anıt değildir; bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür” dedi.

“Galatasaray’ın kökleri aydınlık bir vizyona dayanıyor”

Başkan Özbek, Galatasaray’ın tarihsel köklerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“1481 yılında Tevfik Fikret’in bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi’nin temelleri atıldığında, amaç yalnızca bilgi öğretmek değildi; devletine, milletine hizmet edecek gençler yetiştirmekti. O vizyon, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyet’in aydınlık yoluna dönüştü.”

“Sporla kardeşliği buluşturdu”

Dursun Özbek, kulübün kuruluş felsefesinin bu mirasın devamı olduğunu belirterek, “1905’te bir grup genç, Türk olmayan takımları yenmek idealiyle Galatasaray’ı kurdu. O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. Onlar sadece bir kulüp kurmadılar; bir karakter, bir kimlik inşa ettiler. Atatürk’ün vizyonu, Fikret’in düşüncesi, Ali Sami Yen’in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Atatürk, Fikret ve Ali Sami Yen aynı çizgide buluşuyor”

Başkan Özbek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Atatürk bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen ise gençlerin enerjisini spor ve kardeşlikle birleştirdi. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey sadece bir kurum değil, Galatasaray’ın ta kendisidir.”