İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimler bir kez daha adliye gündemine geldi. “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeleri alınan şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerden oluşan 19 kişilik grup, önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüş, ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Yapılan incelemelerde 19 kişiden 8’inin test sonucu pozitif çıkmış, bu isimler arasında oyuncu Kaan Yıldırım da yer almıştı. Yıldırım, soruşturma kapsamında savcılık ifadesini vermek üzere bugün İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Soruşturmanın, son dönemlerde ünlü isimlerin karıştığı uyuşturucu dosyalarıyla birlikte genişletildiği, elde edilen tahlil sonuçlarının süreci doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Adliyedeki ifadelerin tamamlanmasının ardından savcılığın atacağı adım ve dosyada yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı merak ediliyor.