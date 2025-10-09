Son Mühür- Oyunculuk mesleğini “onay arayışı” üzerinden tanımlayan Yücesoy, sektöre eleştirel bir gözle baktı. Ünlü oyuncu, “Oyunculuk; onay bekleyen bir kalabalığız biz. Oyuncu dünyasıyla ilgili, bizi biraz kırılgan ve bunu dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim arkadaşları, bizim bu dünyamızı. Bir takdir bekleyen, bir onay bekleyen bir tarafımız maalesef var,” ifadelerini kullandı.

“Ödülün heyecanı kısa sürüyor”

Ödül süreçleri hakkında da konuşan Yücesoy, bu deneyimin kalıcılıktan uzak olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu, “Ödül alana kadar çok heyecanlı bir şey, ama aldıktan sonra bir anda sönen bir hissi var garip bir şekilde. Belki bende öyle bir hissi vardır,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Meslektaşlarına eleştiri

Sözlerinin yanlış anlaşılmamasını isteyen Yücesoy, eleştirilerinin kişisel değil, sistemsel olduğunu belirtti. “Arkadaşlarım beni bağışlasın ama bu dünyada bazen duygusal olarak fazla kırılganız,” diyen oyuncu, sanat camiasında dış onay arayışının mesleğin doğasında yer ettiğini söyledi.

“Üretimi merkeze koymak gerek”

Yücesoy, söyleşinin ilerleyen bölümünde oyuncuların kendi iç dünyalarına dönmesi gerektiğine dikkat çekti. Ünlü sanatçı, “Bazen alkış ya da takdir peşinde koşmak, üretimin kendisini gölgeliyor. Asıl mesele, neyi neden yaptığını unutmamak,” diyerek sanat anlayışını özetledi.